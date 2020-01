Siviglia, Suso si presenta: “Voluto fortemente questo club. Milan? Ho chiesto io di andare via, nelle ultime settimane…”

Suso si presenta.

Si lascia il passato alle spalle l’ex numero 8 del “Diavolo”, Suso, approdato alla corte del Siviglia dopo cinque stagioni in rossonero. Lo spagnolo, titolare inamovibile nello scacchiere di Pioli fino a qualche settimana fa, si trasferisce in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 21 milioni di euro più 3 di bonus che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni come il numero di presenze e la qualificazione alla Champions League. Un addio commentato dallo stesso Suso durante la consueta conferenza stampa di presentazione con il suo nuovo club, svoltasi proprio questa mattina.

“Ho voluto davvero questo trasferimento. Ho parlato con il mio vecchio club perché volevo andarmene, nelle ultime due settimane ho cercato di non essere nemmeno convocato. Abbiamo fatto tutti uno sforzo e finalmente sono qui, è quello che volevamo sia io che la mia famiglia. Ora siamo tutti davvero contenti. Manco dalla Spagna da quando avevo 16 anni, è molto importante per tutti noi tornare a casa. Una felicità che ancora non avevamo mai provato”.

Infine, due battute sul Siviglia: “Sono in un grande club, con un allenatore che mi conosce perfettamente. È il momento perfetto, sto bene e totalmente a disposizione del mister. È vero, non ho giocato troppo nelle ultime tre settimane, ma non penso che il mio stato di forma sia cambiato”.