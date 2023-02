Caos Manchester City, Guardiola pronto a lasciare la panchina. Ecco svelati i motivi

Il Manchester City sta attraversando un momento complicato, non soltanto per la recente sconfitta in casa del Tottenham, bensì per vicende che poco hanno a che fare col rettangolo verde. Secondo l'accusa, il club cardine del City Football Group avrebbe compromesso la gestione dei rapporti finanziari. Nello specifico dettagli sugli stipendi di allenatori e giocatori, regolamenti UEFA, redditività, sostenibilità e cooperazione con le indagini della Premier League. Violazioni verificatesi per ben nove stagioni, in un periodo compreso tra il 2009 e il 2018. Il Manchester City, oltre a numerose sanzioni, rischierebbe persino una penalizzazione in classifica. "Il Manchester City FC è sorpreso dalla pubblicazione di queste presunte violazioni delle regole della Premier League, in particolare in considerazione del grande impegno e della quantità di materiali dettagliati forniti alla LFP",questa la pronta risposta alle accuse del club campione d'Inghilterra.