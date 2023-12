Brighton-Tottenham, probabili formazioni: De Zerbi con Ferguson, Kulusevski titolare

Il Brighton di De Zerbi affronta il Tottenham di Postecoglu. Probabili formazioni, dove vedere il match in tv e la classifica aggiornata di Premier League.

Quasi tutto pronto per Brighton-Tottenham. Il match - valido per la diciannovesima giornata di Premier League - è in programma alle ore 20.30 al Falmer Stadium.

Il Brighton è reduce dal pareggio per uno a uno ottenuto sul campo del Crystal Palace. La formazione di De Zerbi occupa il nono posto in classifica a quota 27 punti. Ferguson e compagni non perdono in casa dalla sconfitta contro il West Ham rimediata ad agosto. Da lì in poi tre vittorie e quattro pareggi. Il Tottenham sembra, invece, essersi lasciato alle spalle il periodo peggiore: tra novembre è dicembre, infatti, ha racimolato solo un punto in cinque incontri. Ora la squadra guidata da Postecoglu è al quinto posto dopo aver ottenuto tre successi di fila contro Newcastle, Nottingham e Everton.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH — BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Hinshelwood, Van Hecke, Dunk, Igor; Baleba, Gilmour; Adingra, Gross, Buonanotte; Ferguson. Allenatore: Roberto De Zerbi

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Davies, Udogie; Skipp, Sarr; Johnson, Kulusevski, Son; Richarlison. Allenatore: Ange Postecoglu.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — Brighton-Tottenham, sfida valida per la 19ª giornata di Premier League, è in programma alle ore 20.30 all'Amex Stadium di Brighton e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Max (205). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.