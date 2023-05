Brighton-Manchester City, probabili formazioni: De Zerbi sfida Guardiola. Ok Alvarez

La rivelazione Brighton già in Europa — Il Brighton è reduce da un successo contro il Southampton che ha garantito ai Seagulls una qualificazione alle prossime coppe europee. Resta solo da capire se sarà Europa o Conference League. Il sesto posto momentaneo significherebbe la competizione più prestigiosa dopo la Champions ma il pressing dell'Aston Villa settimo non è da sottovalutare. Sarà necessario raccogliere quanti più punti possibili per aumentare il vantaggio sui Villans per assicurarsi il sesto posto, visto che insediare Liverpool e Manchester United sarà un'impresa ardua.

I campioni del Manchester City in ottica "Treble" — Il Manchester City sta attraversando una delle migliori annate della sua storia, con il titolo della Premier League già in bacheca dallo scorso turno di campionato in cui l'Arsenal è caduto in casa del Nottingham Forest. Con una finale di Champions League contro l'Inter ed una di FA Cup contro lo United, i Citizens possono seriamente puntare ad un Triplete, forti anche della spettacolarità del calcio espresso dalla formazione allenata da Pep Guardiola. Il City ha schierato praticamente la "squadra B" contro il Chelsea, trionfando di misura grazie alla firma di Julian Alvarez, dimostrando di essere vincente contro un top club, seppur in un momento complicato, anche senza contare sull'undici titolare. Anche contro il Brighton, un posto da titolare potrebbe essere riservato all'attaccante argentino laureatosi campione del mondo, con Haaland che potrebbe partire dalla panchina per evitare di correre rischi in vista delle due finali.

Le probabili formazioni — BRIGHTON (3-5-2): Steele; Colwill, Dunk, Webster; March, Caicedo, Mac Allister, Mitoma, Estupinan; Enciso, Welbeck. Allenatore: De Zerbi;

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Akanji, Laporte; Lewis, Philipps; Mahrez, De Bruyne, Foden, Palmer; Alvarez. Allenatore: Guardiola;

Arbitro: Simon Hooper.

Assistenti: Adrian Holmes, Nick Hopton.

Quarto ufficiale: Graham Scott.

VAR: Chris Kavanagh.

AVAR: Gary Beswick.

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213).Disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW Tv, piattaforma live e on demand di Sky.