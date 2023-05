Manchester City, Guardiola: “De Zerbi il più influente ultimi 20 anni. Brighton…”

"De Zerbi è certamente uno degli allenatori più influenti degli ultimi 20 anni. È un tecnico unico nel suo genere. . Quando è arrivato in Premier League ero sicuro che avrebbe avuto un grande impatto ma non mi aspettavo incidesse in modo così decisivo in un lasso di tempo talmente breve. , A mio avviso, Roberto in questo momento è di gran lunga migliore. Dobbiamo concentrarci completamente durante queste due partite di campionato. Brighton e Brentford sono due ottime formazioni, dobbiamo assolutamente fare bene. La compagine di De Zerbi produce circa 25 occasioni da gol a partita. Monopolizzano il possesso palla, è qualcosa che non si faceva da lungo tempo; tutti i calciatori sono compartecipi allo sviluppo della manovra. Si muovono in un modo sincronizzato e speciale. Per noi è una sfida stimolante ed incredibile da giocare“.