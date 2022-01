Brentford-Manchester United, probabili formazioni: irrinunciabile CR7 per Rangnick

Il Brentford mira ad un campionato tranquillo di Premier League. Il Manchester United punta su Ronaldo per tallonare Arsenal e Tottenham

Leicester-Tottenham , che andrà in scena alle ore 20.30 , non sarà l'unico recupero della diciassettesima giornata di Premier League , poiché alle 21.00 si giocherà la gara tra Brentford e Manchester United al "Brentford Community Stadium". Le "Bees" sono a ben dieci punti di vantaggio sul terzultimo posto e vogliono mettere in cassaforte il discorso salvezza. I "Red Devils", attualmente settimi, devono tenere il passo delle concorrenti per posizioni importanti in classifica e sperare in un aggancio all' Arsenal.

Il Brentford deve riprendersi dalle due sconfitte esterne in cui ha incassato sette gol in totale contro Southampton e Liverpool , anche perché il Leeds ha decisamente recuperato terreno e sta pensando ad un sorpasso. Le "Bees" hanno confermato il loro cosiddetto "mal di trasferta" ma è nelle partite casa che solitamente sono difficili da scardinare, chiedere alla capolista Manchester City che ha espugnato il "Community Stadium" solamente per 0-1. Il tecnico Thomas Frank non avrà a disposizione il portiere David Raya, Charlie Goode e Frank Onyeka . I tifosi del Brentford sono invece in attesa di conoscere la prossima squadra di Christian Eriksen , che secondo quanto riportato dai quotidiani inglesi, sembrerebbe essere vicino all'arrivo tra le "Bees".

Il Manchester United sta ancora masticando amaro per il pareggio in casa dell'Aston Villa in cui la formazione di Rangnick si è fatta recuperare due reti in pochi minuti, con il risultato finale di 2-2. Questo match ha avuto inoltre una sorta di anteprima, visto che la stessa partita si è giocata cinque giorni prima in FA Cup ma a stadi invertiti e con il successo per 1-0 dello United. La precedente partita di campionato non è anch'essa piacevole da ricordare per i tifosi dei "Red Devils", ovvero la sorprendente sconfitta contro il Wolverhampton per 0-1 ad "Old Trafford". Rangnick non è ancora riuscito a decollare alla guida dello United e sicuramente i giornali inglesi non aiutano a creare un clima sereno, vociferando dissapori interni tra il tecnico tedesco e Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è in ogni caso una pedina irrinunciabile per qualsiasi allenatore, dunque scenderà in campo senza troppi dubbi. Assenze importanti comunque per i "Red Devils", che dovranno rinunciare ad Eric Bailly, Anthony Martial e Paul Pogba.