Leicester-Tottenham, probabili formazioni: quante assenze per le Foxes! Conte ha Kane

Leicester-Tottenham è una sfida dal sapore particolare ma la formazione di Rodgers è rimaneggiata. Conte prepara il sorpasso sull'Arsenal

La Premier League propone un match di pregevolissima fattura come recupero della diciassettesima giornata di campionato con la sfida tutta da vivere tra Leicester City e Tottenham , in programma alle 20.30 al "King Power Stadium". L'altra partita da recuperare si giocherà alle 21.00 con l'interessante Brentford-Manchester United . Le "Foxes" devono combattere nonostante le numerose assenze possano limitare la qualità dello spettacolo, mentre gli "Spurs" di Antonio Conte vogliono approfittare dei passi falsi di West Ham ed Arsenal .

Il Leicester City non arriva in condizione ottime in questo match. Dopo la sconfitta contro il Manchester City, le "Foxes" hanno ripreso il giusto ritmo in primis battendo a sorpresa il Liverpool lo scorso 28 dicembre e poi eliminando dalla FA Cup il Watford con un convincente 4-1. Tuttavia, il tecnico Rodgers dovrà fronteggiare l'esagerato numero di assenti in partita, tra infortunati ed impegnati nella Coppa d'Africa, con una lista di calciatori indisponibili che sembra interminabile: Wesley Fofana, Kelechi Iheanacho, Wilfred Ndidi, Timothy Castagne, Daniel Amartey, Ricardo Pereira, Jamie Vardy, Nampalys Mendy, Ryan Bertrand, Jonny Evans. Buona parte di questi giocatori costituisce solitamente la formazione titolare del Leicester, che dovranno ricominciare la loro Premier League dell'anno 2022 contro un avversario ostico. Il reparto avanzato dovrà dunque essere un po' riadattato, con il giovane Patson Daka che sarà l'unico centravanti disponibile.