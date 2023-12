Aston Villa-Arsenal, le probabili formazioni: Emery sfida Arteta. Ok Gabriel Jesus

La preview e le probabili formazioni del match tra Aston Villa e Arsenal, valido per la sedicesima giornata della Premier League.

⚽️

La partita tra Aston Villa e Arsenal si prospetta come una delle più interessanti della giornata di Premier League. Entrambe le squadre sono in forma e hanno obiettivi ambiziosi. L'Aston Villa è reduce dalla vittoria contro il Manchester City, che ha rilanciato le ambizioni dei Villains di qualificarsi per la Champions League. La squadra di Unai Emery è in fiducia e ha dimostrato di poter competere con le big.

L'Arsenal, invece, è la capolista della Premier League e ha l'occasione di consolidare la propria posizione in vetta alla classifica. I Gunners hanno un buon attacco, con giocatori come Saka, Martinelli e Gabriel Jesus, ma dovranno stare attenti alla difesa dell'Aston Villa, che è guidata da "El Dibu" Martinez in porta e Pau Torres al centro. La partita si prospetta aperta e incerta. I padroni di casa sono al secondo grande incontro consecutivo e possono mettere nero su bianco il loro già dimostrato, grande spessore.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ASTON VILLA (4-4-1-1): Martinez; Konsa, Carlos, Pau Torres, Digne; Bailey, Kamara, Douglas Luiz, McGinn; Tielemans; Watkins. Allenatore: Emery.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. Allenatore: Arteta.

DOVE VEDERE IL MATCH — Aston Villa-Arsenal, gara valida per la 16ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 al Villa Park di Birmingham e sarà visibile in diretta su Sky al canale Sky Sport Uno, numero 201.