Arsenal-Manchester City, le probabili formazioni: Guardiola sfida Arteta per la vetta

La prima sfida la seconda. Big match in Premier League tra Arsenal e Man City

Mediagol ⚽️

Di Davide Raja

Questo mercoledì 15 febbraio non offre solamente i big match di Champions League, poiché uno degli incontri più attesi dell'anno andrà in scena proprio questa sera all'Emirates Stadium di Londra alle 20.30. Arsenal e Manchester City si giocano la vetta in classifica di Premier League, recupero della dodicesima giornata, la quale era stata rinviata a causa dei funerali della Regina Elisabetta II. per i Gunners vincere significherebbe fuga definitiva, mentre i Citizens hanno l'occasione di agganciare momentaneamente la capolista. Confronto tra le due panchine che vedrà opporsi Pep Guardiola e Mikel Arteta, rispettivamente mentore ed allievo fino a pochi anni prima con le strade che si sono successivamente separate.

L'Arsenal ha recentemente rallentato la propria fuga in cima alla Premier League, cadendo a sorpresa contro l'Everton e limitandosi ad un pareggio contro il Brentford. C'è anche voglia di vendetta per i Gunners, eliminati dalla FA Cup proprio per mano del Manchester City lo scorso 27 gennaio, con la firma decisiva di Nathan Aké. Di fatto, la capolista della Premier non trova la vittoria da quasi un mese, con l'ultimo successo comunque di prestigio battendo in rimonta il Manchester United. Lunga lista di assenti per Arteta, costretto a rinunciare a Smith Rowe, Nelson, Gabriel Jesus ed Elneny.

Il Manchester City ha dimostrato battendo l'Aston Villa per 3-1 che le attenzioni principali della formazione di Pep Guardiola sono rivolte al rettangolo verde di gioco e non a questioni legate ad ambiti extra-calcistici. Dinanzi ai Citizens c'è la partita più attesa dalla piazza e probabilmente da tutti gli appassionati della Premier League: la prima contro la seconda in classifica. Il City ha l'opportunità di agganciare la capolista (che però ha una gara in meno) a quota 51 punti, riaprendo definitivamente la questione scudetto. Dubbio Foden per Guardiola per quanto riguarda il reparto offensivo, con il classe 2000 rientrato recentemente in gruppo ma che probabilmente partirà dalla panchina in favore di Grealish. Intoccabili, invece, le partenze dal primo minuto di Mahrez e Haaland.

Queste le probabili formazioni del big match in programma all'Emirates Stadium di Londra alle 20.30:

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah. Allenatore: Arteta.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Lewis, Ruben Dias, Laporte, Aké; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola.

Arbitro: Anthony Taylor.

Assistenti: Gary Beswick, Adam Nunn.

Quarto uomo: Darren England.

VAR: David Coote.

Assistente VAR: Marc Perry.

DOVE VEDERLA: La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213).

Questa la classifica aggiornata della Premier League: