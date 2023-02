Manchester City-Aston Villa 3-1, Guardiola si rialza. Haaland inventa, Gundogan segna

Torna alla vittoria il Manchester City dopo il tracollo contro il Tottenham ma soprattutto lo fa in mezzo alla bufera scatenatasi per le accuse di oltre cento presunte violazioni di carattere finanziario. In tribuna all'Etihad Stadium presente anche il CEO del City Football Group, Ferran Soriano .

Subito avanti i Citizens che al 4' si sono portati in vantaggio grazie al colpo di testa sul primo palo di Rodri che ha bucato Martinez. Raddoppio dei padroni di casa al 38' grazie allo splendido lavoro di Haaland, abile a sfruttare un retropassaggio sbagliato per defilarsi e servire un pallone facilissimo da spingere in porta per l'accorrente Gundogan, con il tedesco ex Dortmund che qualche minuto prima si era visto annullare la rete del raddoppio proprio per una carica sul portiere da parte del norvegese. Al tramonto del primo tempo, il City è riuscito a calare il tris grazie alla perfetta esecuzione su calcio di rigore da parte di Mahrez. I Villans al 61' hanno provato a rientrare in partita con la rete di Watkins ma i Citizens sono riusciti a tenere bene il campo fino alla fine, nonostante un brivido sul finale con la traversa di Duran.