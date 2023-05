Arsenal-Chelsea, formazioni ufficiali: Aubameyang sfida Gabriel Jesus. Ok Jorginho

Andrà in scena oggi, martedì 2 maggio 2023 alle ore 21:00 per la 34esima giornata di Premier League, Arsenal-Chelsea. Si tratta di una sfida importantissima per entrambe le squadre: i Gunners, infatti, puntano la vetta della classifica dopo essere stati superati dal City; i Blues sono decisi migliorare la classifica dopo un'annata al di sotto delle aspettative. Il match andrà in scena all’EmiratesStadium e chiuderà il 34esimo turno di Premier League in attesa dei recuperi delle giornate che mancano ancora per completare il campionato.