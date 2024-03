Arsenal-Brentford, le probabili formazioni: Arteta con Trossard. Toney sfida Havertz

L'Arsenal in agguato: possibile sorpasso in vetta alla Premier League prima del big match di Anfield Ventiquattro ore prima dell'attesissimo scontro diretto tra Liverpool e Manchester City, le due squadre che dominano la classifica di Premier League, l'Arsenal ha l'occasione di sorpassarle entrambe e salire in vetta, almeno per una notte. I Gunners, attualmente terzi a due punti dai Reds e a uno dai Citizens, possono sfruttare il derby con il Brentford per portarsi momentaneamente a quota 64 punti. Un'occasione da non perdere per la squadra di Arteta, che si troverebbe in una posizione di vantaggio psicologico prima del big match di Anfield. La sfida contro il Brentford non sarà semplice, ma l'Arsenal ha dimostrato di essere in grande forma nelle ultime settimane. I Gunners hanno vinto cinque delle ultime sei partite in Premier League e sono reduci da un sonoro successo per 4-1 contro il Newcastle. L'entusiasmo è alto all'Emirates Stadium e i tifosi sognano di poter festeggiare la prima vittoria in campionato dal 2004. La pressione è tutta sulle spalle del Liverpool e del Manchester City, che dovranno rispondere alla possibile sorpasso dell'Arsenal. Il big match di Anfield si preannuncia incandescente e potrebbe essere decisivo per l'assegnazione del titolo.