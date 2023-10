Rennes-Paris Saint-Germain, probabili formazioni: dubbio Skriniar. Ok Mbappé e Hakimi

La preview e le probabili formazioni di Rennes- PSG, sfida valida per l'ottava giornata di Ligue 1. Skriniar non è più una certezza.

Al Roazhon Park va in scena il posticipo delle 20:45 dell'ottava giornata di Ligue 1 che offre il confronto tra Rennes e Paris Saint-Germain.

Il Rennes è reduce da una sconfitta contro il Villarreal in Europa League che ha compromesso la prima posizione del proprio girone. In campionato, la "pareggite" è stata recentemente "curata" con la vittoria per 3-1 al Nantes che ha permesso alla compagine di Genesio di tallonare lo stesso PSG che è distante solamente un punto. I tifosi sognano un'impresa contro i parigini che hanno mostrato segni di cedimento, con il possibile sorpasso in classifica.

Il PSG è reduce dalla batosta inaspettata in Inghilterra contro il Newcastle, con i Magpies che hanno steso i parigini con un netto 4-1 che rischia di mettere in dubbio la qualificazione alla fase successiva della compagine di Luis Enrique. Leggero ritardo in campionato per il PSG che si trova a cinque punti dalla vetta occupata attualmente dal Monaco. Servirebbe recuperare terreno conquistando tre punti per mantenere il passo verso un nuovo scudetto. Dubbio in difesa per il tecnico spagnolo che potrebbe far rifiatare l'ex interista Skriniar, per nulla apparso in forma nelle ultime uscite, con un inserimento possibile di Danilo Pereira affiancato da Marquinhos. In avanti, l'immancabile Mbappé sarà coadiuvato da Gonçalo Ramos.

Le probabili formazioni — RENNES (4-2-3-1): Mandanda; Assignon, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matic; Blas, Rieder, Gouiri; Kalimuendo. Allenatore: Bruno Genesio.

PSG (4-4-2): Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Marquinhos, Hernandez; Kolo Muani, Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha; Gonçalo Ramos, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.