PSG, shock Mbappé: sottoposto al test per il Coronavirus, i risultati delle analisi…

Clamorosa notizia dalla Francia.

L’emergenza per la diffusione del Coronavirus sta continuando a preoccupare l’Italia, che da oggi è entrata in uno stato d’allarme totale per riuscire a limitare il più possibile il contagio e cercare di migliorare le situazione garantendo la sicurezza sanitaria nazionale: sono state chiuse scuole, università e uffici pubblici, e a tutti gli abitanti è stato imposto di restare a casa limitando le uscite per questioni di salute, lavoro o per rifornirsi di alimenti.

CORONAVIRUS, TUTTA ITALIA IN ZONA ROSSA. CONTE: “RESTATE A CASA”

Il nuovo decreto del Premier Giuseppe Conte ha dunque messo la parola fine alla questione della Serie A, dal momento che tutte le manifestazioni sportive fino al mese di aprile sono state ufficialmente sospese, per garantire la sicurezza dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori.

VIDEO Coronavirus, il Premier Conte: “Mezzi pubblici? Ecco come ci si potrà spostare in Italia”

A differenza dell’Italia, gli altri stati Europei non sembrano attualmente intenzionati a prendere tali misure di sicurezza, e infatti le gare degli altri top campionati europei si stanno giocando a porte aperte: anche Lipsia–Tottenham di questa sera, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, si sta giocando alla Red Bull Arena davanti a moltissimi tifosi. Dalla Francia è però arrivata una notizia che potrebbe sconvolgere il mondo del calcio: stando a quanto riportato dall’Equipe, Kylian Mbappé è stato sottoposto al test del Coronavirus, solamente tra stanotte e domattina riceverà una risposta dai medici. Il talento francese non si allena da due giorni, e in conferenza stampa il tecnico Thomas Tuchel aveva così parlato delle sue condizioni fisiche: “Mbappé è malato. Lo era ieri e lo è anche oggi. E’ la tonsillite. Proveremo a farlo allenare un po’ stasera. Negli ultimi due giorni non si è potuto allenare normalmente con noi. Dovremo attendere e decidere in mattinata“.

Al momento le sensazioni sembrano essere fortunatamente positive, ma bisogna comunque attendere la risposta dei medici: un ulteriore situazione che deve far riflettere i club di tutto il mondo in merito alla complicatissima emergenza sanitaria che il mondo intero sta vivendo.