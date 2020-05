PSG, Mbappé: “Zidane e CR7 i miei idoli. Voglio il mio nome inciso sui libri della storia del calcio”

Il sogno di Kylian Mbappé.

A causa dell’emergenza Coronavirus che ha tenuto il mondo del calcio fermo per due mesi, la stagione della Ligue 1 si è già conclusa con la vittoria dello scudetto assegnata d’ufficio al PSG, che aveva comunque un importante vantaggio sulle inseguitrici già prima dello stop.

Psg, Mbappé: “Il gol più importante quello contro la Croazia. Idoli? Vi svelo chi sono”

In attesa di comprendere se il club parigino potrà giocare o meno la Champions League, Mbappé ha concesso una lunga intervista ai microfoni del Daily Mirror, svelando i nomi dei suoi due idoli: “Il mio primo idolo è stato Zinedine Zidane, poi Cristiano Ronaldo. Ha vinto molto e ancora oggi è un vincente. Hanno lasciato il segno nella storia del calcio, e anche io voglio lasciare il mio capitolo nei libri di storia“.

Sulle sue ambizioni future: “Il prossimo anno ci sarà l’Europeo e voglio vincerlo con la Francia. La mia più grande ambizione è vincere la Champions League, essere parte del PSG che vincerà la prima Champions della sua storia sarebbe molto speciale“.

Mbappé ha già vinto il premio Golden Boy nel 2017, e nelle prossime stagioni cercherà di rubare il trono condiviso da CR7 e Lionel Messi, conquistando il Pallone d’Oro: “Sarebbe bello vincerlo, ma non è una cosa che non mi fa dormire la notte. Non credo di doverlo vincere in questa stagione o nella prossima, non devo fissare un limite di tempo. La mia priorità è sempre il PSG. Se i premi individuali sono frutto delle mie buone prestazioni, sono un bonus“.

Sul Liverpool di Jurgen Klopp: “Questa stagione in Premier League sono stati come una macchina, hanno reso la vittoria del titolo una cosa facile e non lo è mai. Per fare quello che hanno fatto loro ci vuole un ottimo allenatore e duro lavoro“.

Infine un commento sulla sua fondazione, “Inspired By KM“, che ha l’obiettivo di aiutare un gruppo di 98 bambini di età compresa tra 9 e 16 anni a realizzare il loro sogno e in futuro a inserirsi nella vita lavorativa: “Ci sono molti ragazzi che hanno molto potenziale, ma che non hanno i soldi o l’opportunità di svilupparlo. Voglio rendere le loro vite diverse“.