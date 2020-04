Psg, Mbappé: “Il gol più importante quello contro la Croazia. Idoli? Vi svelo chi sono”

Kylian Mbappé si racconta.

Il giovane talento del Paris-Saint Germain è già considerato, all’età di 21 anni, una delle stelle del calcio mondiale conquistando inoltre, oltre alle diverse approvazioni da parte di molte leggende, il Mondiale del 2018 con la Nazionale francese. L’attaccante classe ’98, intervenuto ai microfoni di beIN Sports, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito ai propri idoli calcistici, accennando inoltre alla rete che l’ha più elettrizzato: “Mi piaceva molto Cristiano Ronaldo e durante il periodo in cui si sfidavano Cristiano e Messi mi son divertito molto. Ho giocato anche con Neymar, che era un idolo quando ero piccolo. E ci sono altri giocatori che ammiro. Comunque credo che il gol in rovesciata di Ronaldo a Buffon sia il migliore di tutti. Ho avuto l’opportunità di giocare con Gigi e abbiamo discusso di quella rete e di come si è sentito… per questo resto dell’idea che sia quello il più bello”.

Chiosa finale sul suo migliore gol: “Direi che il mio gol più importante è quello che ho segnato in finale dei Mondiali contro la Croazia. Sceglierne uno è difficile, perché mi ricordo tutti i gol che segno. Però in testa ho sempre quello più importante, che è quello contro la Croazia”.

