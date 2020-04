PSG, Al Khelaifi su stop Ligue 1: “Rispettiamo decisione del Governo. Vogliamo giocare la Champions”

Parla Nasser Al Khelaifi.

La Ligue 1, nel rispetto delle decisioni del Governo francese, è il primo dei maggiori campionati di calcio europei a terminare in anticipo a causa dell’emergenza Covid-19. Gli eventi sportivi in Francia riprenderanno infatti soltanto a settembre e, dunque, si inizierà con la nuova stagione. In merito all’assegnazione dei titoli, la Fédération Française de Football (FFF) ha annunciato che sarà particolarmente attenta all’equità sportiva e alla fattibilità economica delle direzioni che saranno raccomandate. Futuro ancora incerto, invece, per il futuro delle Coppe.

Francia, stop al calcio fino ad agosto: Ligue 1 terminata. Le Graet: “Ci saranno due retrocessioni”

Il numero uno del Paris Saint-Germain ha commentato la decisione del Governo, sottolineando che nonostante lo stop del campionato la sua squadra è pronta per continuare il percorso in Champions League: “Rispettiamo la decisione del governo francese. In accordo con la Uefa, vogliamo partecipare alla fase finale della Champions League nei luoghi e nelle date che verranno fissati. Se non sarà possibile giocare in Francia, siamo pronti a giocare le nostre partite all’estero garantendo le massime condizioni di sicurezza sanitaria per i nostri giocatori e tutto il nostro staff”.