PSG, Leonardo soddisfatto: “Operazione Icardi top, ci sono pochi attaccanti come Mauro”

Mauro Icardi e la sua nuova vita al PSG.

L’attaccante argentino è stato riscattato interamente dal club parigino che lo ha prelevato a titolo definitivo dall’Inter, un’operazione importante come confermato da Leonardo. Le dichiarazioni del direttore sportivo brasiliano nel corso dell’intervista concessa al Journal du Dimanche.

“Abbiamo preso Icardi perché dovevamo esercitare l’opzione prima della fine di maggio, alla fine del suo prestito gratuito, pianificata in un normale quadro economico. Poteva non essere il momento giusto, ma è stata una buona operazione perché Mauro è un grande centravanti di 27 anni. Non ce ne sono molti così sul mercato”.

