Manchester United, Andy Cole racconta: “Ricordo quando incontrai per la prima volta Ronaldo”

Andy Cole e il ricordo del primo incontro con Ronaldo “Il Fenomeno”.

L’ex attaccante inglese del Manchester United alla fine degli anni ’90 compose con Dwight Yorke una coppia davvero stratosferica a tal punto da esseri definiti “I gemelli del gol“. L’ex centravanti dei Red Devils, nel corso del podcast The Beautiful Game, ha raccontato la prima volta che si trovò davanti il campione brasiliano.

“Ricordo la sfida contro l’Inter del 1999. Quando mi sono trovato vicino a lui nel tunnel di San Siro me la stavo quasi per fare sotto. Era un attaccante straordinario, creava gol dal nulla. Poi mi sono accorto che era pazzesco, surreale, veniva da un altro mondo nonostante in campo ci fossero tante stelle. Quando lo dico ai miei figli, mi guardano come se avessi tre teste. Se non avesse avuto tutti quegli infortuni, avrebbe vinto un Pallone d’Oro dopo l’altro. Certo, possiamo dire anche che Cristiano Ronaldo è al suo livello”.