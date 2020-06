Liverpool, Gerrard: “Trionfare in Premier da giocatore sarebbe stato un sogno, Klopp un fenomeno”

Steven Gerrard confessa il proprio sogno nel cassetto.

L’ex capitano e bandiera del Liverpool, attualmente tecnico dei Rangers, ammette con tanta amarezza di aver sempre desiderato di poter vincere il titolo con i Reds. Il suo scivolone in quella sfida casalinga contro il Chelsea permise ai Blues di andare in vantaggio con Demba Ba che rubò palla a Steve G e, involatosi verso la porta di Mignolet, gelò Anfield. In quell’aprile del 2014 il Liverpool era primo in classifica davanti al Manchester City che, al temine del campionato, trionfò con 86 punti all’attivo contro gli 84 proprio degli allora uomini guidati da Brendan Rodgers. Il 2020 sarà però un’annata storica per i ragazzi di Jurgen Klopp che riporteranno il titolo ad Anfield dopo 30 anni, l’ultima volta che i Reds furono campioni d’Inghiterra era infatti la stagione 1989/90. Gerrard è senz’altro felice per questo traguardo che, come rivela a The Athletic, rappresenta quasi un sollievo dopo anni di delusioni in patria.

“Sarà inevitabile e un sollievo per me e tutti i tifosi. Mi sarebbe piaciuto essere campione da giocatore, vincere titoli è il pane quotidiano del nostro club. Klopp? È il migliore del mondo. Ha tutto: passione, razionalità, umiltà, rispetto. Ha portato il club ad alti livelli. Quando avrà vinto il titolo, dovranno fargli una statua”.