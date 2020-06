PSG, Leonardo: “Anno di transizione, non spenderemo molti soldi”

Il progetto di Leonardo.

Dopo aver confermato l’acquisto di Mauro Icardi dall’Inter per una cifra superiore ai 50 milioni di euro, il PSG dovrà continuare a lavorare con precisione e massima attenzione al bilancio per acquistare altri nuovi componenti da aggiungere alla rosa, considerati i certi addii di Thiago Silva e Edinson Cavani.

Per acquistare un centravanti e un difensore, e magari piazzare anche qualche colpo a centrocampo, Leonardo e i suoi dovranno dunque stare attenti a non violare il fair-play finanziario per evitare di ricadere in una grossa squalifica da parte della UEFA, come accaduto recentemente al Manchester City. Dopo anni di spese folli come i 180 milioni spesi per il cartellino di Kylian Mbappé e i 222 milioni di euro spesi per soffiare Neymar al Barcellona.

A confermare una politica di acquisti più “pacata” rispetto a quella degli anni precedenti è stato proprio Leonardo in persona, il quale durante un’intervista rilasciata ai microfoni del Journal du Dimanche, ha espresso la volontà della società di non puntare su top player e spendere cifre folli, ma piuttosto ad essere “creativi” e puntare magari suoi giovani talenti presenti in Ligue 1 o in giro per l’Europa. Queste le sue dichiarazioni:

“Dovremo essere creativi, trovare buone soluzioni non troppo costose e procedere a piccoli passi. Anche perché anche se ci saranno delle partenze, la nostra squadre rimane comunque molto competitiva. Molti nomi circolano ma non sono state fatte offerte. Non è il momento. L’interruzione è stata brutale e penso che siamo ancora in questa prospettiva. Cambiare giocatori come Thiago Silva o Edinson Cavani non è facile. Quindi ricominceremo da un anno di transizione. Nessuno potrà spendere tanti soldi, nemmeno noi“.