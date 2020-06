PSG, arriva la conferma di Leonardo: “I calciatori in scadenza non rinnoveranno, Thiago e Cavani…”

Arriva la conferma di Leonardo.

Il direttore sportivo del PSG ha confermato che i cinque giocatori in scadenza non rinnoveranno il proprio contratto e di conseguenza sono liberi di accordarsi con un altro club. I calciatori in questione sono Cavani, Thiago Silva, Meunier, Kurzawa e Choupo-Moting, cinque profili più che interessanti che potrebbero approdare anche in Serie A. Il dirigente brasiliano, nel corso di un’intervista concessa a “Le Journal du Dimanche“, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“I cinque in scadenza non resteranno con noi anche il prossimo anno. Cavani e Thiago Silva? Proveremo a trattenerli fino ad agosto per la Champions, anche se al momento non sappiamo ancora come”.