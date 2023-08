PSG-Lens, le probabili formazioni: Mbappè sfida Wahi. Luis Henrique lancia Dembelè.

Il Lens è partito persino peggio con un unico punto conquistato nei primi due match, frutto del pari casalingo contro il Rennes, mentre alla prima giornata ko in trasferta per 3-2 contro il Brest. Vincere a Parigi contro la formazione di Luis Enrique potrebbe rappresentare il segnale di svolta per Haise che gradirebbe confermarsi tra le zone alte della classifica dopo aver stupito nell'edizione precedente.

Dove vederla

