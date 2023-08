Psg, Luis Enrique: “Neymar all’Al-Hilal? Scelta che soddisfa tutti. Mbappé…”

Situazione tribolata in casa Paris Saint Germain. La società del presidente Nasser Al-Khelaïfi sta perdendo pezzi importanti in sede di calciomercato. Dopo la cessione di Messi al Miami, è stato il turno di Neymar che ha deciso di lasciare Parigi in direzione Arabia, difatti il fuoriclasse brasiliano è un nuovo giocatore dell'Al-Hilal. Il fantasista dopo aver iniziato la propria carriera al Santos, si trasferisce nella sessione estiva del calciomerato della stagione 2013-2014, a Barcellona, facendo le fortune nel famoso tridente con Messi e Suarez, riuscendo a vincere il triplete. Dopo quattro anni in maglia blaugrana, collezionando 186 presenze condite da 105 gol e 76 assist, accetta l'offerta del club parigino. Con il Paris Saint Germain non riesce a vincere la Champions League, da sempre obiettivo primario della squadra francese, ma in sette anni mette a segno 118 gol e 76 passaggi chiave. Alla vigilia di Tolosa-Paris Saint Germain, gara valevole per la seconda giornata della Ligue 1 2023-2024, ha parlato ai microfoni il tecnico della compagine parigina Luis Enrique. L'allenatore spagnolo ha rilasciato alla stampa le seguenti dichiarazioni ruguardanti la situazione Neymar e la condizione dei suoi calciatori in vista della prossima sfida di campionato: "Addio Neymar? Penso che sia una decisione che faccia contenti tutti. Vorrei ringraziarlo per il comportamento che ha avuto sin da quando sono arrivato. È un giocatore di classe mondiale e gli auguro il meglio per il prosieguo di carriera. Pure Kylian Mbappè è in forma, ha tanta voglia e ha lo spirito giusto. Sono felicissimo di avere un giocatore di classe mondiale come lui. Dembélé? È pronto a giocare dal primo minuto". Un pensiero da parte dell'ex allenatore della Roma anche per il connazionale Sergio Rico: "Gli auguro la migliore guarigione e voglio che sappia che tutti supportiamo sia lui che la famiglia".