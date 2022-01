O. Lione-Saint Etienne, le formazioni ufficiali: Dembelé-Aouar con l’ex Milan Paquetà

Il Lione ed il Saint Etienne si giocano rispettivamente l'Europa e la salvezza in Ligue 1. Queste le formazioni ufficiali di Dupraz e Dosz

La Ligue 1 alla ventiduesima giornata di campionato offre un'opportunità di riscatto a due formazioni alle ore 21.00. Il Lione è undicesimo ma la classifica del massimo campionato francese è così corta che una vittoria può ricandidare "Les Dogues" verso un posizione più consona al blasone di questa squadra. Il Saint Etienne è il fanalino di coda della Ligue 1 ma, anche in questo caso, ottenendo tre punti rientrerebbe assolutamente in corsa per la salvezza.