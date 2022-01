Lione-St. Etienne, probabili formazioni: c’è l’ex Milan Paquetà, Dupraz in emergenza

La ventiduesima giornata di Ligue 1 inizia con l'anticipo di oggi, venerdì 21 gennaio, tra Lione e Saint-Etienne, in programma alle ore 21. Probabili formazioni e preview del match

Il Lione , undicesimo in classifica, è in cerca della seconda vittoria di fila dopo quella del turno precedente contro il Troyes . Per i sette volte campioni di Francia sono cinque i risultati utili consecutivi, ma solo una volta hanno conquistato i tre punti. La compagine di Peter Bosz è rimaneggiata a causa degli sette assenti condizionati da infortuni, come esempio il laterale ex Palermo Emerson Palmieri, o convocazioni in Coppa D'Africa . Il tecnico francese si affida all'unica punta, Moussa Dembele , autore di cinque reti finora, alle sue spalle Aouar e l'ex Milan Paquetà a completare il terzetto offensivo

Il Saint-Etienne cerca la vittoria in campionato che manca da dicembre, quando alla guida della squadra c'era ancora Claude Puel. Per i biancoverdi sei sconfitte consecutive, intervallate da due risultati utili in Coppa di Francia. L'ultima vittoria in campionato per il St. Etienne risale alla gara del 21 novembre contro il Troyes. Il nuovo allenatore, Pascal Dupraz, non è ancora riuscito a risollevare la squadra dalla disastrosa situazione di classifica. Il club della Loira si trova infatti attualmente all'ultimo posto della Ligue 1 con 12 punti, diviso da sei lunghezze dalla zona salvezza. Diversi assenti - ben nove- anche per Dupraz, che con una rosa quasi dimezzata potrebbe affidarsi a un coperto 5-4-1 in trasferta contro il Lione.