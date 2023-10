Nizza-Marsiglia, Gattuso sfida Farioli: “Mi aspetto una squadra simile al Brighton”

"Quando sono arrivato eravamo consapevoli che ci aspettavano tre partite difficili. Senza l'aiuto della squadra, senza i giocatori, puoi essere il miglior allenatore del mondo? No, non puoi. Quando parlo di squadra, parlo di tutti, compreso il fotografo, il cuoco... Se riusciamo a migliorare il nostro atteggiamento, riusciremo a migliorare tutto il resto. Ci aspetta una partita simile a quella del Brighton, Farioli ha lavorato con De Zerbi. Il Nizza ha giocatori di qualità, giocatori di esperienza, non è un caso che siano ancora imbattuti. L'esperienza all'estero mi permette di adattarmi alla cultura del luogo in cui vado a lavorare. Non possiamo cambiare la mentalità, la cultura del club in cui arriviamo. Con il mio staff cerchiamo sempre di trovare la chiave per adattarci. Quando vai all'estero sei un po' più aperto a riguardo. Non è una cosa sempre facile da fare. Sai, non sono un attore, se sono arrabbiato lo vedrai da lontano, capirai vedere il mio viso cambiare colore... Ma sono sempre stato onesto, spontaneo. In passato forse ho esagerato in tutto questo, quindi cerco di farlo di meno".