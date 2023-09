Marsiglia, Gattuso: “Ambiente caldo? Non mi spaventa. Voglio grinta, sul modulo…”

Parola a Gennaro Gattuso . Il nuovo allenatore del Marsiglia - in sede di conferenza stampa di presentazione - ha parlato per la prima volta a tutto l'ambiente che riguarda l' OM , dalla tifoseria ai giornalisti locali. Di seguito, le parole dell'ex Palermo , Milan e Napoli tra le altre:

"Chiedo scusa se non parlo ancora francese. Cercherò di imparare. La scelta OM è stata semplice. Abbiamo discusso per cinque ore. È l'unico club francese che ha vinto la Champions League, una squadra che ha dei valori e sono tutti a mia disposizione, per questo ringrazio anche i giocatori. So che qui l'atmosfera è calda ma questo non mi spaventa".