Nantes, la tragedia di Emiliano Sala: la famiglia del calciatore in attesa di conoscere la verità, le dichiarazioni del legale

La tragedia di Emiliano Sala.

Il Cardiff aveva ingaggiato Sala, 28 anni, dall’FC Nantes per 15 milioni di sterline e l’attaccante era in viaggio per raggiungere il suo nuovo club il 21 gennaio 2019, quando l’aereo sui era salito si è schiantato. Il corpo del calciatore è stato recuperato il mese successivo ma il pilota dell’aereo, David Ibbotson, non è stato ancora ritrovato. David Henderson, che avrebbe organizzato il volo, dovrebbe essere processato nel mese di ottobre con l’accusa di aver messo in pericolo la sicurezza di un aereo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Guardian, l’avvocato Daniel Machover ha dichiarato: “La famiglia di Emiliano Sala chiede al medico legale di fissare la data dell’inchiesta subito dopo il processo a David Henderson, fissato per il 18 ottobre 2021. Nel frattempo, al fine di proteggere i loro diritti legali e i rimedi derivanti dalla morte prematura di Emiliano, la famiglia ha avviato un procedimento civile presso l’alta corte, ma cercherà un accordo per sospendere tale procedimento in attesa dell’esito dell’inchiesta. Ciò rende ancora più importante fissare la data dell’inchiesta, in modo che tutti possano organizzarsi di conseguenza. Soprattutto, la famiglia sa che l’inchiesta fornirà le risposte alle moltissime domande che hanno su cosa è andato storto nel gennaio 2019 e perché la vita di Emiliano è stata interrotta”. Seguiranno ulteriori sviluppi..

