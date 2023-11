Marsiglia, Gattuso sull’aggressione a Grosso: “Perché bisogna aspettare l’incidente?”

Gattuso, in riferimento alla vicenda del collega Grosso, auspicava leggi su misura per garantire maggior sicurezza negli stadi d'Europa per quanto riguarda le partite a rischio.

"Ciò che sta accadendo non accade solo in Francia, ma anche in Italia e nel resto del mondo. Se pensiamo alla Thatcher in relazione agli hooligan in Inghilterra, le sue leggi hanno funzionato. Allora mi chiedo perché non ci siano leggi su misura, perché dobbiamo aspettare che ci sia un incidente. La comunità europea ha Paesi che magari hanno già delle misure in merito, forse servono regole molto precise per le partite a rischio. Ciò potrebbe contribuire a migliorare la situazione. Questi sostenitori dovrebbero seguire le regole".