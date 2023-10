Lione, Grosso dopo gli avvenimenti di domenica: “Poteva essere una tragedia, grazie”

Raccapricciante quello che è successo a Fabio Grosso , vincitore del Mondiale con l'Italia nel 2006, ex tecnico del Frosinone e attualmente del Lione . Domenica sera, poche ore prima della sentitissima sfida contro il Marsiglia al Velodrome, molti supportes dei padroni di casa hanno aggredito il pullman della formazione ultima in classifica, rompendo i finestrini con lancio di bottiglie di birra e pietre. Un fendente ha colpito il sopracciglio sinistro del mister italiano che ha dovuto subire una medicazione che gli ha dato ben undici punti di sutura. Anche il suo vice è rimasto ferito nell'accaduto e secondo notizie le condizioni sono più gravi del previsto. A due giorni di distanza dall'incidente, Fabio Grosso ha commentato gli avvenimenti di domenica sera. Questo il messaggio scritto dal coach nella descrizione di un suo post su Instagram:

"Quello che è successo domenica sera poteva essere una tragedia, e sicuramente lo è stata per lo sport e per tutti quelli che lo amano. Mi auguro con tutto il cuore che possa essere una lezione per il NOSTRO futuro. GRAZIE A TUTTI PER IL VOSTRO SUPPORTO E LA VOSTRA VICINANZA. Allez l’OL ❤️… TOUJOURS!"