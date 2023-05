Marsiglia-Angers, le probabili formazioni: Tudor con Under, Malinovskyi e Sanchez

La preview e le probabili formazioni del match della Ligue 1 in programma allo Stade Velodrome tra Marsiglia ed Angers.

Dire che il Marsiglia goda dei favori del pronostico per questo incontro sembra davvero riduttivo. La trentacinquesima giornata della Ligue 1 si chiude con il posticipo alle 20.45 allo Stade Velodrome.

Più che buona stagione per il Marsiglia, attualmente terzo in classifica a -5 dal Lens secondo. Le tre vittorie consecutive degli uomini di Tudor sono state bruscamente interrotte dalla sconfitta proprio contro i già citati Les Sang et Or. L'obiettivo della conquista di un posto per la prossima Champions League, è ancora ampiamente alla portata ma aumentano le probabilità di passare dal "retro" delle qualificazioni ai playoff in estate. Tra le indisponibilità delle Phoceens figurano Azzedine Ounahi, Amine Harit e Samuel Gigot. In avanti spazio al tridente ex Serie A composto da Under e Malinovskyi al supporto di Alexis Sanchez.

Espanyol-Barcellona, probabili formazioni: Xavi può vincere lo scudetto con il derby — C'è poco da dire, invece, sullo sportivamente tragico campionato dell'Angers. Fanalino di coda del torneo con soli 14 punti raccolti e da tempo consapevole della propria retrocessione in Ligue 2, gli Scoitses non aspettano altro che questo campionato si concluda per preparare la risalita dalla prossima stagione. Una lunga lista di assenti non facilita certamente il lavoro del tecnico Dejeux, costretto a fare a meno di Amine Salama, Ulrick Eneme Ella, Ilyes Chetti, Lois Diony, Ousmane Camara, Farid El Melali, Faouzi Ghoulam, Pierrick Capelle e di Souleyman Doumbia.

Queste le probabili formazioni del match in programma alle 20.45 allo Stade Velodrome:

Marsiglia (3-4-2-1): Lopez; Mbemba, Bailly, Kolasinac; Clauss, Guendouzi, Veretout, Tavares; Under, Malinovskyi, Sanchez. Allenatore: Tudor

Angers (4-2-3-1): Bernardoni; Valery, Hountondji, Blazic, Ghoulam; Mendy, Bentaleb; Niane, Hunou, Abdelli; Sima. Allenatore: Dejeux

DOVE VEDERLA: La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203). Disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Questa la classifica aggiornata della Ligue 1: