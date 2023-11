Lione, Grosso: “Forse non si è capita la gravità del caso. Bisogna intervenire”

Raccapricciante quello che è successo a Fabio Grosso , vincitore del Mondiale con l'Italia nel 2006, ex tecnico del Frosinone e attualmente del Lione . Domenica sera, poche ore prima della sentitissima sfida contro il Marsiglia al Velodrome, molti supporter dei padroni di casa hanno aggredito il pullman della formazione ultima in classifica, rompendo i finestrini con lancio di bottiglie di birra e pietre. Un fendente ha colpito il sopracciglio sinistro del mister italiano che ha dovuto subire una medicazione che gli ha dato ben undici punti di sutura. Fabio Grosso, dopo il fattaccio accaduto domenica scorsa, ha parlato dell'evento presentandosi col viso gonfio in sala stampa.

"Quel che è accaduto è molto grave e non deve ripetersi in futuro. Forse non si è ancora capita la gravità del caso. Bisogna intervenire per prevenire questo tipo di fatti e non agire quando succedono. È successo qualcosa di inaccettabile. Spero che non debba succedere qualcosa di ancora più grave per arrivare a decisioni forti. E non serve tenere fuori la maggioranza dei tifosi, anche quelli del Marsiglia, dallo stadio. Non è questa la soluzione, ma va invece garantita la sicurezza".