Lione, a rischio esonero Grosso: contattato Sampaoli esonerato dal Flamengo

Crisi senza fine per il Lione. Dopo l'evento tragico capitato alla banda di Grosso, i risultati sono stati risicati. Solo una vittoria nelle ultime sfide rendono la squadra del tecnico italiano ultima in classifica a cinque punti dalla salvezza avendo però una gara da recuperare proprio contro il Marsiglia. Proprio per questo la società starebbe seriamente sondando il terreno per altri tecnici in caso di separazione con il mister attuale. Jorge Sampaoli è stato esonerato dal Flamengo a fine settembre a causa degli scarsi risultati ma ora è pronto per raccogliere una nuova sfida.. L'ex allenatore del Siviglia sembrava molto vicino a diventare il nuovo commissario tecnico del Perù ma il richiamo dell'Europa è molto forte. Così, Sampaoli potrebbe tornare in Francia, correndo al capezzale di un Lione in crisi. L'ex tecnico del Frosinone non è riuscito a risollevare la squadra e ha ottenuto risultati deludenti; secondo La Provence, nonostante le smentite di John Textor, un intermediario del club avrebbe contattato l'argentino, che avrebbe chiesto tempo per riflettere.