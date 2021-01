Ligue 1: vittorie schiaccianti per PSG e Monaco, stoppate Lione e Marsiglia. Risultati e classifica aggiornata

Si è appena conclusa la diciannovesima giornata di Ligue 1.

PSG, parla l’ex Thiago Silva: “Tuchel? Il suo esonero era prevedibile. In quello spogliatoio c’erano situazioni…”

Protagonista assoluto di serata è stato il Paris Saint Germain di Maurizio Pochettino: tre punti e tre gol per la squadra della capitale francese. A segno Moise Kean, poi tanta sofferenza prima di chiudere il match con i gol di Maurito Icardi e di Pablo Sarabria. Sulla stessa falsa riga si colloca il Monaco che non si lascia sfuggire il treno della zona Europa e rimedia tre gol all’Angers. Mezzo passo falso per la capolista: il Lione pareggia per 2-2 sul campo del Rennes e fallisce l’occasione di allungare sulle inseguitrici. Pareggio a reti bianche invece per il Marsiglia di André Villas-Boas che rimane comunque attaccato al groppone che, con ogni probabilità, si giocherà un accesso alle prossime competizioni europee.

Di seguito la classifica di Ligue 1 aggiornata con i rispettivi risultati di giornata.

Bourdeaux-Lorient 2-1.

Dijon-Marsiglia 0-0.

Lens-Strasburgo 0-1.

Metz-Nizza 1-1.

Monaco-Angers 3-0.

Montpellier-Nantes 1-1.

Nimes-Lilla 0-1.

Paris Saint Germain-Brest 3-0.

Reims-St.Etienne 3-1.

Rennes-Lione 2-2.