PSG, parla l’ex Thiago Silva: “Tuchel? Il suo esonero era prevedibile. In quello spogliatoio c’erano situazioni…”

Così Thiago Silva, centrale difensivo ex PSG intervenuto in merito al recente esonero di Thomas Tuchel. Il calciatore approdato nella scorsa finestra di mercato al Chelsea ha affermato – in un’intervista ai microfoni di RMC Sports – che di non essere per nulla sorpreso per questa decisione da parte della società francese. Ecco le sue parole:” Thomas Tuchel? È difficile da capire ma era prevedibile che sarebbe accaduto. All’interno dello spogliatoio sapevamo tutti che c’erano delle situazioni che presto sarebbero cambiate. Secondo me Leonardo si è fatto carico della situazione e ha scelto la sua opzione. Ma penso che l’espulsione non fosse prevista dopo la partita contro lo Strasburgo”.

Chiosa finale dedicata al recente approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina della formazione parigina:”Pochettino ha fatto un ottimo lavoro al Tottenham. Penso che sia molto motivato 20 anni dopo averlo fatto come giocatore. Conosce un po ‘la situazione e il club in cui andrà. Certo, tutto può cambiare molto ma conosce molto il calcio, lavorerà con giocatori di alto livello. Penso che dovrebbero fare bene in allenamento, perché poi sono i giocatori nelle partite a fare la differenza”.

