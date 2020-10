Ligue 1, Nimes-PSG: da Neymar a Verratti, sono 14 gli indisponibili. E’ emergenza formazione per Tuchel

Una vera e propria emergenza per il tecnico del Paris Saint Germain.

Il match tra Nimes e Paris Saint-German, in programma questa sera alle ore 21.00, è valido per la settima giornata di Ligue 1 e verrà giocato presso lo Stadio delle Costières, situato nell’omonima cittadina francese.

VIDEO Juventus, Agnelli e il Coronavirus di Ronaldo: il presidente bianconero replica al Ministro Spadafora

Il tecnico parigino Thomas Tuchel dovrà sciogliere il nodo sulla formazione da far scendere in campo questa sera, considerati gli innumerevoli e illustri assenti nella lista dei convocati diramata proprio dallo stesso tecnico dei parigini per la sfida contro il Nimes. Nell’elenco, infatti, non figurano Marquinhos, Layvin Kurzawa e Angel Di Maria (squalificati); Julian Draxler, Marco Verratti e Mauro Icardi (infortunati); Danilo (precauzionalmente fuori perché in contatto diretto con Cristiano Ronaldo), Neymar e Thilo Kherer (in convalescenza), mentre ci saranno i nuovi acquisti Moise Kean e Rafinha, oltre ai giovani Kays Ruiz e Xavi Simons. Presente – si fa per dire – anche Jesé Rodriguez, da tempo fuori dai piani del club parigino.

PSG, Tuchel ritratta: “Ho solo espresso la mia opinione, Leonardo conosce la situazione”