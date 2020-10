PSG, Tuchel ritratta: “Ho solo espresso la mia opinione, Leonardo conosce la situazione”

Tensione in casa PSG dopo le dichiarazioni rilasciate da Thomas Tuchel.

Il tecnico dei parigini ha polemizzato per le operazioni di mercato messe a segno dalla dirigenza transalpina che ha pensato più che altro a cedere. L’allenatore, intervenuto in conferenza stampa, ha provato a ritrattare il discorso di qualche giorno fa.

“Ho sentito le sue parole. Ho dato solo la mia opinione, niente di più. Non prendo le cose sul personale. In un gruppo forte, in una squadra dove siamo tutti vicini, è normale che ci siano conflitti. Il mio lavoro di allenatore è quello di lottare per il meglio della squadra. Anche Leonardo ha detto la sua, adesso le cose sono chiare e le cose possono andare avanti”.