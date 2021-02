Ligue 1, caos Marsiglia: il club francese alla ricerca dell’erede di Villas-Boas, Favre in pole

Il Marsiglia alla ricerca del nuovo allenatore.

Marsiglia, è rebus per il post Villas-Boas: Sarri, Rafa Benitez e Valverde i favoriti per la panchina

Il club francese negli ultimi giorni ha salutato il proprio tecnico, André Villas-Boas. Il portoghese è stato esonerato dopo aver polemizzato alacremente contro la società per aver acquistato un calciatore a sua insaputa, decisione davvero particolare che ha lasciato i marsigliesi privi di una guida. Nel frattempo nel turno infrasettimanale di Ligue 1 il Marsiglia dopo essere andato in vantaggio di due reti in casa del Lens, ha subito la rimonta dei giallorossi con la sfida che è terminata 2-2. Intanto la dirigenza dei transalpini è alla ricerca di un sostituto ideale per rimpiazzare il lusitano: in pole ci sarebbe l’ex Borussia Dortmund, Lucien Favre, sebbene stiano circolando anche i nomi di Maurizio Sarri e Alejandro Valverde.

