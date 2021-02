Marsiglia, è rebus per il post Villas-Boas: Sarri, Rafa Benitez e Valverde i favoriti per la panchina

Il Marsiglia nelle ultime ore è piombato nel caos, con l’allenatore Andrè Villas-Boas che si è dimesso.

Alla base della decisione dell’allenatore portoghese di lasciare l’incarico ci sarebbero delle divergenze con la società, per delle scelte di mercato errate. Il club è attualmente nono in classifica, ma nell’ultimo periodo aveva subito una brusca frenata.

La società è al lavoro per trovare un sostituto all’altezza, con diversi nomi importanti che nelle ultime ore sono stati accostati alla panchina dell’OM. La pista calda sarebbe quella di Maurizio Sarri, che dopo aver interrotto l’avventura con la Juventus lo scorso agosto avrebbe voglia di tornare alla guida di una squadra. Il tecnico ex Napoli è molto gradito dalla dirigenza, ma ancora non ci sarebbero stati contatti ufficiali.

Gli altri due tecnici che piacciono molto alla società sono Rafa Benitez e Ernesto Valverde. Tuttavia queste due soluzioni appaiono complicate con entrambi gli allenatori che avrebbero qualche dubbio sul subentrare a stagione in corso.