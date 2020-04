Francia, stop al calcio fino ad agosto: Ligue 1 terminata. Le Graet: “Ci saranno due retrocessioni”

Il calcio francese si ferma definitivamente.

“La stagione 2019/20 degli sport professionistici, compreso il calcio, non potrà riprendere“. Questa la decisione annunciata dal primo ministro Edouard Philippe davanti all’Assemblea Nazionale. La Ligue 1, dunque, è il primo dei maggiori campionati di calcio europei a terminare ufficialmente a causa dell’emergenza Covid-19. Gli eventi sportivi riprenderanno a settembre e, dunque, si inizierà con la nuova stagione. In merito all’assegnazione dei titoli, la Fédération Française de Football (FFF) ha annunciato che sarà particolarmente attenta all’equità sportiva e alla fattibilità economica delle direzioni che saranno raccomandate. Futuro ancora incerto, invece, per il futuro delle Coppe.

UEFA, Ceferin: “Il Coronavirus non è l’Apocalisse, non riuscirà a fermare il calcio”

Noël Le Graët, presidente della Federcalcio francese, intervenuto ai microfoni di Le Telegramme, ha confermato l’ufficialità dello stop e ha anticipato i provvedimenti che verranno presi in merito a retrocessioni e promozioni: “Abbiamo informato il Comex (comitato esecutivo della FFF, n.d.r.), che queste quattro competizioni sono definitivamente interrotte per la stagione 2019/2020. Era impossibile, secondo le direttive della UEFA, considerare una ripresa in autunno. Ora dovremo applicare i regolamenti: ci dovrebbero essere quindi due promozioni e due retrocessioni per la Ligue 2, mentre in Ligue 1 avremo due retrocessioni. Per determinare la classifica, conteranno i risultati maturati alla 27esima giornata. A meno che la Coppa di Francia, che è una nostra priorità, non possa essere giocata“.

Coronavirus, la commovente lettera di Pastore: “Questo periodo ci insegni ad essere migliori. Basta lussi, possiamo essere felici con poco”