Francia, Michel Moulin chiarisce: “Caso Benzema? Costringerò Deschamps a riportarlo in Nazionale”

La Francia e Karim Benzema vivono ancora da separati in casa.

Osasuna-Real Madrid, Zidane: “Sono negativo al Covid, ma che paura! Processo Benzema? Lo sosteniamo”

L’attaccante del Real Madrid e della Nazionale francese riapparirà presto in un tribunale per essere giudicato nella vicenda del presunto ricatto al collega Mathieu Valbuena nel 2015, per un videotape a luci rosse con immagini di quest’ultimo.

Liga, Osasuna-Real Madrid 0-0: i Blancos sprecano, pareggio amaro per Zidane. La classifica aggiornata..

Ad esprimersi in merito alla complessa vicenda è stato Michel Moulin, candidato alla presidenza della Federcalcio francese, confermando il suo desiderio di voler rivedere l’attaccante classe ’87 con la maglia della Nazionale. Un desiderio ribadito con forza sulle colonne del quotidiano francese ‘Le Figaro’: “Per quanto riguarda la gestione di Benzema, Deschamps è un dipendente della Federcalcio francese. Se sarà necessario dirgli di far giocare Karim, lo faremo. Sarà una mia imposizione, qualora venissi eletto, che uno dei nostri attaccanti più forti vada all’Europeo con la Francia”, ha detto.