Liga, Osasuna-Real Madrid 0-0: i Blancos sprecano, pareggio amaro per Zidane. La classifica aggiornata..

Zero a zero, è questo il risultato finale di Osasuna-Real Madrid valido per l’anticipo serale di Liga.

Pareggio amaro, a reti bianche e a tratti sconfortante per i Blancos. La compagine guidata da Zinédine Zidane imprecisa sotto porta non riesce a sbloccare una partita dalla fondamentale importanza nella corsa al titolo spagnolo. Dominio Madrid nel possesso palla, senza però avere clamorosi squilli sottoporta. Una delle poche note positive per il tecnico francese è stato il ritorno di Eden Hazard che, anche se per pochi minuti, è tornato dopo circa un mese a riassaporare le emozioni che solo una partita ufficiale può regalarti. Continua dunque l’inseguimento ai cugini dell’Atletico Madrid: i Colchoneros non hanno giocato a causa della fitta neve che si è battuta sulla capitale spagnola in questi giorni e dunque con tre giornate giocate in meno rispetto sia al Real che al Barcellona gli uomini del Cholo Simeone possono godersi la vetta solitaria della classifica.

