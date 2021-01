Liga, Granada-Barcellona 0-4: la coppia Messi-Griezmann fa sorridere Koeman. La classifica aggiornata…

Zero a quattro, è questo il risultato finale di Granada-Barcellona valido per l’anticipo di Liga.

Vittoria schiacciante e convincente per gli uomini di Koeman: la gara è stata decisa dalla coppia Griezmann-Messi, entrambi andati a segno per due volte. Il francese abilissimo ad aprire prima ed a chiudere poi il match con un gol di controbalzo letteralmente sensazionale; all’argentino il plauso di aver messo la sua firma grazie ad un euro-gol e ad una punizione dal limite d’aria. I Blaugrana continuano dunque la propria corsa verso il tassello più alto della classifica occupato momentaneamente dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I Colchoneros sono avanti di quattro lunghezze e con ben tre partite in meno ma la Liga ci ha sempre abituati a grandi sorprese, dunque con ogni probabilità sarà un campionato combattuto fino alla fine.

Di seguito, risultato e marcatori dell’altro anticipo giocato questo pomeriggio insieme alla classifica di Liga aggiornata.

Siviglia-Real Sociedad 3-2.

Marcatori: En Nesyri (S), Diego Carlos (autogol), En Nesyri (S), Isak (R), En Nesyri (S).