Francia, l’assist di Wenger all’ex ct: “Blanc? Non mi riesco a spiegare una cosa”

Laurent Blanc e il lungo periodo di astinenza dalla panchina.

Sono ormai quattro anni che il tecnico francese non allena, era infatti il 2 luglio 2016 quando veniva esonerato dal Paris-Saint Germain. Da quel momento è sempre stato sulla bocca di tutti e accostato ogni anno a diversi club, nonostante questo non ha mai più accettato nessun’altra destinazione. Una storia curiosa quella dell’ex difensore di Inter e Manchester United che dopo l’esperienza in quel di Parigi non ha più guidato alcuna squadra. Una storia che ha lasciato perplesso il suo collega e connazionale Arsène Wenger, storico tecnico ex Arsenal, che, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ‘L’Equipe’.

“Non è molto bravo? È incredibile che non abbia ancora un club, un’ingiustizia e un mistero. Blanc è il prototipo dell’allenatore francese che può essere esportato in un grande campionato“.

Juventus, la sentenza di Wenger: “Il regno di CR7 e Messi sta finendo, ecco chi sono i loro successori”