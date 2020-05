Juventus, la sentenza di Wenger: “Il regno di CR7 e Messi sta finendo, ecco chi sono i loro successori”

La sentenza di Arsene Wenger.

L’ex tecnico francese dell’Arsenal guarda al futuro del calcio e, nel corso di una recente intervista rilasciata alla radio inglese Talksport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni legate a Messi e Ronaldo.

“Non abbiamo mai visto giocatori come Messi e Cristiano Ronaldo in grado di fare di tutto in ogni situazione complicata, ma credo che il loro regno stia per terminare. Sta arrivando una nuova generazione e i due successori potrebbero essere Mbappé e Neymar”.

