Coronavirus, si ferma anche la Ligue 1: il comunicato ufficiale della FFF

Anche la Ligue 1 si ferma.

Vista l’emergenza per la diffusione del Coronavirus, anche la Fédération française de football ha deciso di fermare momentaneamente tutte le gare previste per le prossime settimane in tutte le categorie, dalla Ligue 1 al calcio amatoriale, seguendo l’esempio della Liga, della Serie A e del calcio italiano fermo ormai da più di una settimana.

Di seguito il comunicato ufficiale della FFF: “L’annuncio del Presidente della Repubblica porta la FFF a prendersi le proprie responsabilità per contribuire senza indugio a contrastare la crisi sanitaria che sta interessando il nostro Paese. Di conseguenza, annuncio da questa sera la sospensione di tutte le attività e le competizioni federali su tutto il territorio. Tutti i campionati amatoriali, maschili e femminili, di tutte le categorie d’età, gli allenamenti e le attività delle scuole calcio sono interrotti a partire da venerdì 13 marzo e fino a nuovo ordine. Riprenderanno quando le condizioni sanitarie lo permetteranno“.

Oltre ai tre campionato sopracitati, anche in Olanda e Belgio sono state sospese le partite, e la UEFA si riunirà nei prossimi giorni per decidere se sospendere anche la Champions League e l’Europa League fino a data da destinarsi. Attualmente dunque i campionati in cui si continuerà a giocare sono la Bundesliga, dove si giocherà a porte chiuse, e la Premier League dove addirittura si giocherà a porte aperte.

La notizia della positività al test per il Coronavirus di Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, potrebbe però cambiare le carte in tavola: la lega inglese potrebbe decidere, alla luce di queste nuove notizie, di sospendere momentaneamente anche la Premier League.

