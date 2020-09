Calciomercato Psg, Tuchel: “Fiducioso per l’arrivo di Florenzi, trattativ aperta per Choupo-Moting. Mentre Guendouzi…”

Un avvio di Ligue 1 difficile per il Psg di Tuchel, il cui organico è fortemente rimaneggiato a causa dell’assenza forzata dei big della squadra parigina: Neymar, Icardi, Di Maria e Mbappé, positivi al Coronavirus. Passo falso inatteso sul campo del Lens per la formazione parigina che immaginava un esordio in stagione ben diverso.

L’allenatore del Paris Saint-Germain, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta di misura in casa del neopromosso Lens: “Abbiamo disputato un generoso primo tempo con una buona mentalità, ma abbiamo anche sprecato diverse occasioni per andare a segno in una serata che si è rivelata essere molto difficile. Nonostante una continua gestione del pallone, ci è mancata la cattiveria giusta per andare in porta. Mi sono preso un rischio lasciando in campo Verratti per tutta la durata della partita, ma visto l’andamento del match non ho avuto altre possibilità: siamo stati puniti da un nostro errore, mentre il Lens non ne ha commessi. Non so quando rientreranno Di Maria, Neymar e Paredes: potremmo farli giocare con un solo allenamento alle spalle, ma non so quanto convenga e dunque mi dovrò prima confrontare con lo staff. Sono fiducioso per l’arrivo di Alessandro Florenzi dalla Roma, so che adesso non è ancora a Parigi ma mi auguro venga qui già nella giornata di domani. Al momento siamo anche in trattativa per tenere con noi Choupo-Moting mentre Guendouzi dell’Arsenal non sarà sicuramente dei nostri“, queste le dichiarazioni del tecnico del Psg.

Lens-Psg,Tuchel mastica amaro in Ligue 1: topica di Bulka e firma di Ganago. L’esultanza con i tifosi fa molto discutere…