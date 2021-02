Calciomercato Inter, il Marsiglia vuole Vidal: le intenzioni di Sampaoli e le scelte di Conte. La situazione

Resta un rebus il futuro di Arturo Vidal.

Il centrocampista in forza all’Inter era arrivato in quel di Milano con tutti i favori dei pronostici, dovendo essere la prima scelta di Antonio Conte nello scacchiere tattico nerazzurro. Nonostante questa favorevole condizione iniziale, il mediano ex Barcellona sembra aver deluso non poco in questa prima parte di stagione. Anche per questo motivo, il classe ’87 non è riuscito a trovare il minutaggio che avrebbe voluto, pensando anche a qualche possibile destinazione futura. Con il suo contratto in scadenza per giugno 2022, alcune squadre si sono interessate per offrirgli un ruolo da protagonista principale e da leader assoluto.

Inter, il consiglio del c.t. danese: “Eriksen? Christian ha qualità offensive, Conte commette un errore”

Una di queste è il Marsiglia, pronta a riscattare il suo pessimo inizio di annata sportiva grazie alla nuova gestione tecnica firmata Jorge Sampaoli. L’allenatore argentino conosce perfettamente l’ex mezz’ala della Juventus, avendolo allenato ai tempi della Nazionale cilena tra il 2012 e il 2016. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal portale spagnolo Sport, il giocatore sudamericano potrebbe anche decidere di cogliere l’occasione che il tecnico dei transalpini vorrebbe concedergli, andando a scrivere un epilogo diverso rispetto agli ultimi illustri anni della sua carriera. Al momento nessuna trattativa concreta né alcun affare sul tavolo, ma Vidal riflette e mette in discussione la sua permanenza in nerazzurro dopo appena sei mesi dal suo arrivo.

Serie A, l’analisi di Zaccardo: “Inter favorita, al Milan serve lucidità. Juventus? La Champions…”