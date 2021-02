Serie A, l’analisi di Zaccardo: “Inter favorita, al Milan serve lucidità. Juventus? La Champions…”

Cristian Zaccardo a 360° sui primi sviluppi della Serie A.

Il turno di campionato appena terminato con il match che ha visto la Juventus imporsi per 3-0 contro il Crotone di Stroppa, ha regalato parecchi temi caldi per l’analisi degli addetti ai lavori. Dal “Derby della Madonnina”, vinto largamente dall’Inter per 3-o contro il Milan, alla sconfitta esterna del Napoli contro l’Atalanta. Ad approfondire quello che sarà il proseguo della stagione da qui al termine, è stato l’ex esterno destro di Milan e Palermo Cristian Zaccardo, intervenuto nel corso di un’intervista ai microfoni di “TMW” dire la sua sulla lotta scudetto. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore.

SUL MILAN – “Il Milan ha giocato in Coppa, l’Inter no. Questo può incidere per il finale di campionato. La lotta resta comunque aperta e può succedere sempre di tutto. Quando giochi contro Inter o Juve ci sta di perdere. Serve equilibrio e cercare di ripartire. I momenti negativi capitano a tutti, con la giusta lucidità si può tornare a fare quello di prima”. VIDEO Milan-Inter, dalla linguaccia all’uscita a testa bassa: tutta la delusione di Ibrahimovic